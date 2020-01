Na manhã desta quarta-feira (29), a BHTrans realizou a interdição da avenida Teresa Cristina, no encontro com a rua Monte Branco, altura do bairro Nova Suiça, devido a um grande buraco que se abriu na via após o viaduto da Amazonas, no sentido Centro.

Cratera na Teresa Cristina Cratera na Teresa Cristina

Por causa do temporal da noite dessa terça (28), diversas vias da cidade foram fechadas, especialmente na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Clique aqui e confira quais são os pontos de interdição.

A BHTrans pede aos motoristas que redobrem a atenção ao trafegar pela cidade na manhã desta quarta-feira.

Leia mais:

Vazamento de gás durante chuva causa 'explosão' em prédio no Sion e deixa moradores em pânico

Deslizamento de terra complica trânsito da BR-356, na altura da curva do Ponteio

Avenida Prudente de Morais é devastada por enxurrada após tempestade assolar BH mais uma vez

Bairro de Lourdes tem carros arrastados e vias alagadas; Mercado Central também é cercado pela água

Em três horas, chove 175 milímetros na região Centro-Sul de BH e bairros ficam debaixo d'água