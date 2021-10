Uma criança de 8 anos foi encontrada dormindo dentro de um sofá enquanto era dada como desaparecida por nove horas em Araguari, no Triângulo Mineiro. O garoto teria saído de casa para soltar pipa nessa quinta-feira (7) e não teria voltado para casa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mãe da criança acionou a corporação depois das 23h, alegando que o menino estava sumido desde a hora do almoço. Depois de comer, ele teria saído para brincar em um local conhecido como "plantação de soja" junto de outros amigos, mas não voltou ao anoitecer.

Quando as buscas começaram, militares se espalharam pelos lugares em que o garoto tinha sido visto, mas não o encontraram. Voltando para a casa da família, eles foram informados que a criança foi localizada dentro de um sofá abandonado que ficava nos fundos do lote, próximo a um monte de lixo.

O menino ficou sob cuidados do Conselho Tutelar, acionado previamente pela corporação. De acordo com o órgão, ele tinha voltado para casa quando a mãe saiu para procurá-lo. Com medo de receber um sermão, a criança se escondeu dentro do sofá, onde acabou cochilando.

Os conselheiros tutelares disseram que a família já era acompanhada pelo órgão. Após o incidente, o monitoriamento será reforçado.

