Uma criança de 3 anos morreu durante um incêndio que atingiu uma casa no bairro Industrial São Luiz, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (21). A mãe e um bebê de 1 ano também ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Pronto Socorro João XXIII, no centro da capital mineira.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu a residência da família, localizada na rua Itabirito. Cinco viaturas foram deslocadas para atender a ocorrência e combater as chamas, que já foram contidas. Não há informações sobre as causas do incêndio.

As crianças foram conduzidas por vizinhos para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Petrolândia, em Contagem, enquanto a mãe foi levada pelo helicóptero Arcanjo, dos bombeiros, para o HPS.

Ao chegar na UPA, a mais velha não resistiu aos ferimentos - teve 90% do corpo queimado - e acabou morrendo. A outra, em estado grave - com 80% do corpo queimado -, também será transferida pela aeronave para o João XXIII, afirmaram os militares.

