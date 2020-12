Uma mulher de 21 anos foi espancada por quatro homens na noite deste domingo, no bairro Campos Altos, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, ela também foi esfaqueada diversas vezes pelos suspeitos.

Conforme o Boletim de Ocorrências (B.O.) da PM, os militares foram acionados por uma amiga da vítima. Segundo o relato, as duas estavam em uma casa quando os autores entraram e retiraram a mulher à força, alegando que ela havia pegado drogas na biqueira.

Eles a levaram até um lote vago próximo do local e a espancaram com um pedaço de pau. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Petrolândia, na mesma cidade.

De acordo com uma médica da UPA, a vítima teve fraturas no punho e na costela. Ela também foi esfaqueada no pescoço, braço, ombro, mão, pé, perna e crânio. A mulher apresentava hematomas na orelha e nas costas.

Nenhum dos suspeitos foi preso. O caso foi repassado à Delegacia de Homicídios de Contagem e será investigado pela Polícia Civil.

