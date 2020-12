Com a chegada do verão, a “época das chuvas” em Belo Horizonte também se aproxima. Na semana do Natal, por exemplo, a temperatura na capital deve cair e a probabilidade de pancadas de chuva aumentam. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A segunda-feira (21) será de céu com muitas nuvens e possibilidade de precipitação acompanhada de trovoadas na parte da tarde e à noite. Os termômetros devem marcar entre 19ºC e 31ºC, enquanto a umidade relativa do ar deve girar entre 40% e 90%.

Na terça-feira (22) as temperaturas começam a cair. A máxima deve ser de 26ºC e a mínima 18ºC. A expectativa é de céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas durante a manhã. A umidade pode variar entre 60% e 100%.

Na quarta-feira (23) o cenário se repete: céu nublado e possibilidade de chuva e trovoadas. A temperatura mínima prevista é de 18ºC e a máxima de 25ºC. O dia promete ser bem úmido, entre 70% e 100%.

Já na quinta-feira (24), véspera de Natal, o Inmet alerta para céu encoberto com precipitações isoladas. A máxima deve ser de 23ºC e a mínima 18ºC. A umidade, por sua vez, pode ficar entre 80% e 100%.

Na sexta-feira (25), dia de Natal, a previsão do tempo indica céu nublado com chuvisco e temperaturas variando entre 17ºC e 25ºC. A umidade relativa do ar deve permanecer entre 60% e 90%.

Acumulado de chuvas

Segundo a Defesa Civil, até sábado (19), sete regiões de BH já ultrapassaram 50% da média histórica de acúmulo de água da chuva prevista para o mês de dezembro, que é de 358,9 mm. Veja a quantidade por regional:

Barreiro - 200,4 (55,8%)

Centro Sul - 203,8 (56,8%)

Leste - 184 (51,3%)

Nordeste - 182,4 (50,8%)

Noroeste - 198,2 (55,2%)

Norte - 131,6 (36,7%)

Oeste - 214 (59,6%)

Pampulha - 139,8 (39%)

Venda Nova - 210,8 (58,7%)

