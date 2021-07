Crianças e adolescentes de 6 a 12 anos podem ser vacinados contra a gripe a partir desta segunda-feira (12), em Belo Horizonte. Conforme a prefeitura da capital, a ampliação da imunização começará por este público devido ao retorno das aulas presenciais.

Conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde, para evitar aglomerações, o grupo, assim como as pessoas com comorbidades acima de 12 anos e os idosos, podem receber a vacina em unidades da Droga Clara e Drogaria Araújo, além dos centros de saúde.

Nas drogarias serão distribuídas senhas, sendo uma por usuário. O horário é das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, a imunização ocorre das 8h às 12h. Os endereços estão disponíveis aqui. Já os centros de saúde e os horários de funcionamento podem ser verificados neste link.

Para garantir a dose, aqueles com doenças crônicas devem apresentar um laudo, atestado ou exames. No caso das crianças a partir de 6 meses com comorbidades, a vacina será aplicada apenas nos centros de saúde. Todos os demais grupos já contemplados ainda podem comparecer aos locais para imunização.

Por medida de segurança, pessoas que receberam qualquer vacina, incluindo contra a Covid-19, precisam respeitar um intervalo mínimo de 14 dias para tomar a dose contra a gripe.

Vacinação em BH

Segundo a PBH, o chamamento para outras faixas etárias será de feito de forma gradativa e está condicionado ao recebimento de novas doses. Até a última quarta-feira (7), a cobertura vacinal contra a gripe na capital mineira atingiu 53,5% de todos os grupos contemplados nas três etapas da campanha, que totalizam cerca de 1,120 milhão de pessoas. A cobertura indicada para garantir proteção de toda população é de 90%.

A primeira fase da campanha teve início em 12 de abril, com a convocação de crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde. Já a segunda etapa, iniciada em 11 de maio, foi destinada aos idosos com 60 anos ou mais e professores.



A terceira e última fase, iniciada em 9 de junho, contemplava pessoas com comorbidades – incluindo os hipertensos leves –, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança, de salvamento e armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros, trabalhadores portuários, funcionários de prisões e unidades de internação, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em unidades de internação e população privada de liberdade.

