Um ônibus da linha 3503 (Santa Terezinha/São Gabriel) ficou completamente destruído após ser alvo de vândalos. O crime aconteceu no fim da noite de domingo (15), no bairro Ouro Minas, na região Nordeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, os bandidos deixaram um bilhete ameaçador, mas o conteúdo não foi divulgado pela corporação.

O ataque aconteceu por volta das 23h, quando o coletivo estava parado no ponto final da linha, na rua Santa Leopoldina. O motorista contou aos militares que um homem encapuzado chegou armado e carregando um galão de gasolina. O criminoso teria ordenado que o condutor descesse do veículo e entregou um bilhete.

Em seguida, o suspeito despejou o líquido inflamável e ateou fogo no ônibus. De acordo com o motorista, a única testemunha do crime, o bandido fugiu em um Ónix com placa de Campinas (SP). Um outro homem dava cobertura para ele, e os dois estão sendo procurados pela polícia.

Chamas

O fogo tomou conta do ônibus e o Corpo de Bombeiros teve que ser acionado para controlar as chamas. A Cemig também esteve no local, já que a rede elétrica foi atingida pelo incêndio. Depois que o fogo foi apagado, a perícia compareceu ao endereço. O caso será investigado pela Polícia Civil.

No mês passado, dois ônibus foram incendiados em Vespasiano, na Grande BH. Os ataques aconteceram nos dias 15 e 30 e, de acordo com a PM, foi uma retaliação dos bandidos da região por causa das operações de combate à criminalidade que estão sendo realizadas no município.

