Um idoso de 81 anos vai deixar o Hospital Felício Rocho, no Barro Preto, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (9), depois de ter ficado internado por mais de 30 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) vítima do novo coronavírus.

O senhor Gilson Marchior completou 81 anos no leito do hospital, no dia 18 de abril, lutando contra a Covid-19. Mas o aniversário não passou despercebido para os filhos e para a equipe que cuida dele. Mesmo na UTI, médicos e enfermeiros prepararam uma comemoração para que ele se alegrasse num dia tão especial.

O paciente conseguiu rever os filhos e os netos por meio de uma chamada de vídeo feita pela internet e exibida em um tablet. O momento foi registrado em um vídeo feito pelas pessoas que cuidam do idoso nesse período de internação e foi publicado nas redes sociais do hospital.

Com direito a balões feitos com luvas, todos cantaram parabéns e seu Gilson acompanhou a homenagem com palmas.

Assista: