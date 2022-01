A décima vítima da tragédia em Capitólio ocorrida no último sábado (8) foi identificada na tarde desta segunda (10). Trata-se de uma mulher chamada Carmen Pinheiro da Silva, de 43 anos, natural de Cajamar (SP). Com isso, os 10 mortos após o deslizamento de rocha no Lago de Furnas foram reconhecidos.

As vítimas estavam juntas na lancha batizada de Jesus e que foi diretamente atingida pela rocha que se desprendeu do paredão.

De acordo com a Polícia Civil, as ações de identificação dos corpos foram realizadas em parceria com a Polícia Federal a partir de datiloscopia, técnica que usa impressões digitais para reconhecimento da vítima. Um inquérito foi instaurado para investigar as causas da tragédia e as investigações seguem em curso.

Veja a identificação das 10 vítimas da tragédia:

Carmen pinheiro da silva, 43 anos, natural de Cajamar (SP)

Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14 anos, natural de Alfenas (MG);

Geovany Teixeira da Silva, 38 anos, natural de Itaú de Minas (MG);

Tiago Teixeira da Silva Nascimento, 35 anos, natural de Passos (MG).

Rodrigo Alves dos Anjos, 40 anos, natural de Betim (MG).

Júlio Borges Antunes, de 68 anos, natural de Alpinópolis (MG),

Camila Silva Machado, de 18 anos, natural de Paulínia (SP) e

Mykon Douglas de Osti, de 24 anos, natural de Campinas (SP).

Sebastião Teixeira da Silva, de 64 anos, natural de Anhumas (SP)

Marlene Augusta Teixeira da Silva, de 57 anos, natural de Itaú de Minas (MG)

