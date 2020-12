Menos de um mês depois de um caminhão perder o freio e atingir um supermercado em Juruaia, um acidente da mesma natureza volta a acontecer na pequena cidade do Sul de Minas. Na manhã desta quarta-feira (16), um caminhão desgovernado bateu em vários veículos estacionados e capotou, batendo em seguida contra a parede de uma loja de roupas íntimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar da gravidade do acidente, o motorista do caminhão e o ocupante de um dos veículos parados tiveram apenas ferimentos leves. Eles foram levados para o pronto-socorro da cidade e passam bem.

Ainda não há informações se o imóvel terá de ser interditado totalmente após o acidente. Veja vídeo enviado pelas redes sociais:

No dia 19 de novembro, um caminhão sem freios invadiu um supermercado, deixando um empacotador gravemente ferido – tanto que ele teve de ser transportado para um hospital de Alfenas por meio de um helicóptero do Corpo de Bombeiros.

No momento do acidente, havia 17 pessoas dentro do supermercado e três no caminhão – o motorista e dois ajudantes. Duas operadoras de caixa, um repositor e os homens que estavam no veículo tiveram ferimentos leves.