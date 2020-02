Famílias inscritas no Programa Bolsa Família em Belo Horizonte poderão sacar o benefício a partir de 13 de fevereiro, independentemente do final do Número de Identificação Social (NIS). A medida será possível em razão do decreto de situação de emergência na capital.

O calendário foi estabelecido pelo Ministério da Cidadania, e o pagamento sem escalonamento é uma forma de amenizar a situação das famílias beneficiárias do programa neste período chuvoso.

As famílias beneficiárias atingidas pelas chuvas e que perderam os cartões do Bolsa Família, bem como a documentação civil, deverão apresentar a Declaração Especial de Pagamento emitida e assinada pelo gestor municipal do programa, nas agências da Caixa Econômica Federal.

Já para as pessoas abrigadas em pousadas disponibilizadas pela prefeitura, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de BH dá início, nesta quarta-feira (5), a uma ação específica para emitir a Declaração até sexta-feira (7).

Estes saques em caráter emergencial, sem escalonamento e com a apresentação da Declaração Especial de Pagamento é válida para os meses de fevereiro e março de 2020.

