O risco de rompimento de uma barragem-tanque localizada no Serro, no Vale do Jequitinhonha, mobilizou a Defesa Civil Estadual (Cedec) neste sábado (26). A comunidade local observou infiltrações na parede do reservatório, usado para armazenar água para servidão de populações, que fica em propriedade rural particular, e acionou o município na sexta-feira (25).

Servidores da Secretaria Municipal de Obras, Transporte, Urbanismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável foram até o local e constataram o vazamento da estrutura. Até agora, ao menos cinco famílias foram retiradas da área de maneira preventiva.

O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Cedec, Defesa Civil Municipal e Instituto Mineiro de Águas (IGAM) estão monitorando o local. Para facilitar a operação e centralizar as informações, foi instalado um Posto de Controle na Escola Estadual Dr. Antônio Tolentino.

A equipe segue estudando a estabilidade da barragem.

As informações sobre o ocorrido estão sendo divulgadas nos perfis da Prefeitura do Serro nas redes sociais.

Leia mais:

Temperaturas cairão ainda mais no próximo fim de semana em Belo Horizonte

Pessoas de 47 e 48 anos serão vacinadas contra a Covid na próxima semana em Contagem, na Grande BH