A Defesa Civil alerta para possibilidade de pancadas de chuva, com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h, durante este domingo (10), em Belo Horizonte. Segundo o órgão, até às 8h desta segunda-feira (11), o volume esperado é de 30 a 50 mm (milímetros).

A previsão meteorológica deste domingo apontou a temperatura mínima de 20°C, com máxima de 30°C. Umidade relativa mínima do ar em torno de 50% no período da tarde.

Acumulado de chuvas

A capital mineira vem enfrentando temporais desde o início do ano. Em apenas dez dias, já choveu mais de 100% do esperado para todo o mês de janeiro na região Centro-Sul, por exemplo. Até 7h de hoje, outras seis regiões da cidade já atingiram mais de 60% do acumulado esperado. A média climatológica de janeiro é de 329,1 mm.

Confira o acumulado de chuvas (mm) em janeiro, até 7h do dia 10:

Barreiro - 153,4 (46,6%)

Centro-Sul - 339,2 (103,1%)

Leste - 214,6 (65,2%)

Nordeste - 257,2 (78,2%)

Noroeste - 254,2 (77,2%)

Norte - 163,8 (49,8%)

Oeste - 246,4 (74,9%)

Pampulha - 241,4 (73,4%)

Venda Nova - 206,4 (62,7%)

Recomendações da Defesa Civil para dias de chuvas fortes:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.⠀⠀

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.⠀

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial em áreas de encostas e morros.⠀

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).⠀

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).⠀

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.

