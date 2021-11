A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou, no início da noite desta segunda-feira (1º), uma atualização do alerta de chuva emitido durante a manhã. Desta forma, são esperadas precipitações entre 60 e 80 mm até as 8h desta terça-feira (2).

17h59 - Acréscimo de chuva de 20 mm, desta forma passa a vigorar os limiares de 60 a 80 mm, ate 8h de terça-feira (2).@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/UnPzsx5HcB — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) November 1, 2021

Além disso, o órgão chama a atenção para a possibilidade de risco geológico moderado até quarta-feira (3) em virtude da tendência de novas chuvas. Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos.

18h19 - Em virtude da tendência de novas chuvas, existe a possibilidade de risco geológico moderado até quarta-feira (3). Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos.@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/8BdN9XMhSr — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) November 1, 2021

Os moradores podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.

Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo. A população também pode acompanhar os alertas pelas redes sociais e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

Previsão do tempo

Nesta terça-feira (2), Dia de Finados, os termômetros variam entre 16ºC e 26ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão de chuva, por outro lado, aponta a chance de chuvisco durante todo o dia, já que o céu estará encoberto por nuvens até o começo da noite.

A partir de quarta-feira (3), a chuva pode chegar a BH apenas na forma de pancadas, conforme o Inmet. Mesmo assim, o céu ficará encoberto e há chance de trovoadas até quinta-feira (4). Os termômetros podem variar entre 16ºC e 29ºC em ambos os dias.

Para abrir o próximo fim de semana, a tendência de tempo fechado e chuvoso se mantém sobre a cidade. A previsão é de chuvisco durante todo o dia, com céu encoberto e ventos fracos. Entretanto, os termômetros podem marcar até 30ºC, segundo o Instituto.

Veja orientações da Defesa Civil para o perído chuvoso:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

