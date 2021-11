O motorista e os passageiros de um ônibus ficaram presos dentro do veículo depois que uma árvore tombou sobre a rede elétrica, que acabou caindo sobre o coletivo nesta segunda-feira (1º), em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O Corpo de Bombeiros foi acionado.

Segundo a corporação, uma viatura foi deslocada até a rua Firmino Gonçalves, no bairro Palmital. A Cemig foi acionada para desligar a rede elétrica. Ninguém ficou ferido.

De acordo com os militares, os ocupantes não saíram do ônibus por receio de serem eletrocutados, já que a fiação se enrolou no veículo. A rede foi desligada, o risco eliminado e as pessoas retiradas por volta das 17h30 - confira a galeria de fotos no final da matéria.

Em nota, a Cemig informou que, por volta das 16h, enviou uma equipe ao local, que desligou a energia e isolou o trecho. No momento da ocorrência, cerca de dez mil clientes foram afetados com a falta de energia. Logo após isolamento do trecho, restaram cerca de 800 clientes ainda sem energia.

Após a atuação dos bombeiros na retirada da árvore, as equipes da companhia irão atuar no reparo. A previsão é de que metade desses moradores tenham o serviço restabelecido até as 20h, e o restante até o fim da noite de hoje. A reportagem do Hoje em Dia procurou a Prefeitura de Lagoa Santa e aguarda retorno.

