A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta, na tarde desta sexta-feira (8), para a possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h.

De acordo com o órgão, até as 8h de sábado (9) o volume esperado é de 30 a 50 milímetros (mm). Para esta sexta, a previsão meteorológica apontou a temperatura mínima de 19 °C. A máxima pode chegar a 31 °C.

Acumulado de chuvas em BH

Nos últimos dias, temporais têm atingido Belo Horizonte, causando estrados em algumas regiões. Segundo a Defesa Civil, até a manhã de hoje, sete regiões da capital já atingiram mais de 50% do acumulado de chuva esperado para todo o mês.

Conforme o órgão, a média histórica do período é de 329,1 mm. A regional Centro-Sul, por exemplo, já acumulou 262,8 mm, cerca de 80% do aguardado para 30 dias. Logo atrás vem Noroeste, com 73,2%, e Oeste, com 69,6%.

Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até 7h do dia 8:

Barreiro - 146,6 (44,5%)

Centro Sul - 262,8 (79,9%)

Leste - 171,4 (52,1%)

Nordeste - 178,6 (54,3%)

Noroeste - 240,8 (73,2%)

Norte - 146,0 (44,4%)

Oeste - 229,0 (69,6%)

Pampulha - 207,2 (63,0%)

Venda Nova - 193,0 (58,6%)

Confira as recomendações da Defesa Civil durante o período de chuva:⠀

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores

- Atenção especial em áreas de encostas e morros

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199)

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199)

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.

