A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou alerta meteorológico, na tarde desta terça-feira (11), sobre a umidade relativa do ar em torno de 30% na capital. O índice é considerado muito baixo. Por isso, a população deve redobrar a atenção e se hidratar.

De acordo com o órgão municipal, a situação é causada por uma massa de ar seco e a expectativa é de que a baixa presença de água no ar se mantenha nesse nível até as 18h desta quinta-feira (13).

Por essa razão, a Defesa Civil traz orientações para o período:

- Hidrate-se durante o dia;⠀

- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;⠀

- Evite frituras;⠀

- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;⠀

- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;⠀

- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;⠀

- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;⠀

- Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

