A Defesa Civil de Minas emitiu um alerta, no início desta tarde deste domingo (31), para chuvas fortes, com tempestade de raios para cidades do Triângulo Mineiro. O aviso prevê "pancadas de chuva com raios e rajadas de vento forte nas próximas 2 horas".

Confira os municípios atingidos:

Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba

Campina Verde, Capinópolis, Gurinhatã, Ipiaçu, Ituiutaba, Prata, Santa Vitória, União de Minas

Em Belo Horizonte, a Defesa Civil do município emitiu alerta de pancadas de chuva (20 a 40 mm) com raios e rajadas de vento (em torno de 50 km/h), com previsão valida até às 8h de segunda-feira (1º).

