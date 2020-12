A Defesa Civil emitiu, nesta segunda-feira (7), um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva de 30 a 50 mm em Belo Horizonte, acompanhada de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

8h15 - Possibilidade de chuva (30 a 50 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de terça-feira (8). Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh @oficialbhtrans @bombeiros_mg pic.twitter.com/V37vaXnBoM — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) December 7, 2020

Conforme o órgão, o aviso emergencial é válido até as 8h de terça-feira (8). Veja abaixo orientações de como proceder no período chuvoso:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial em áreas de encostas e morros.

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.

Previsão do tempo



A semana em Belo Horizonte deve ter céu nublado, pancadas de chuvas e queda nas temperaturas ao menos até sexta-feira (11). A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta segunda-feira (7), a expectativa para a capital mineira é de precipitações ao longo de todo o dia, com as temperaturas variando entre 18ºC e 26ºC. A umidade relativa do ar deve ser alta, de 75% a 100%.

Na terça-feira (8), os termômetros devem registrar entre 18ºC e 25ºC, e a umidade não deve ser menor que 80%. Precipitações são esperadas na parte da tarde e à noite.

Na quarta-feira (9), a temperatura deve cair ainda mais, com a máxima esperada de 23ºC e a mínima de 18ºC. O céu deve permanecer nublado, com possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas. A umidade do ar deve ficar entre 80% e 100%.

A quinta-feira (10) pode ser o dia mais frio da semana. Segundo o Inmet, a máxima deve ser de 21ºC e a mínima de 16ºC. O céu deve ser nublado com possibilidade de precipitação, e a umidade deve permanecer em torno de 90% e 100%.

Já na sexta-feira (11), os termômetros devem registrar ligeiro aumento. A mínima esperada é de 18ºC e a máxima 24ºC, com umidade variando entre 80% e 100%. O céu deve ficar encoberto, com possíveis pancadas de chuvas isoladas.

