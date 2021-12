A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de chuvas intensas para essa sexta-feira (17). De acordo com o órgão, podem ocorrer pancadas de chuva, com precipitação de 30 a 50 mm, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento ocasionais em torno de 50 km/h, até as 8h deste sábado (18).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que outras 631 cidades mineiras estão sob alerta de tempestade com risco de alagamentos hoje. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A temperatura segue estável na capital, com mínima de 19 °C e máxima estimada em 24 °C. Já a umidade relativa do ar fica em torno de 80%.

Na região Central do Estado, a previsão do Inmet é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva, por vezes forte, com trovoadas isoladas.

