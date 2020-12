A Defesa Civil emitiu, neste sábado (5), um alerta para risco geológico em Belo Horizonte por conta do grande volume de chuvas previsto para os próximos dias. Conforme o órgão, os moradores devem ficar atentos para qualquer movimentação no solo até terça-feira (8).

18h10 - RISCO GEOLÓGICO: em virtude das últimas chuvas e a tendência para os próximos dias. Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos, em especial nos locais de maior exposição. Até 8h de terça-feira (8). Redobre sua Atenção@prefeiturabh pic.twitter.com/RTNCNgYlkq — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) December 5, 2020

De acordo com a instituição, os belo-horizontinos devem se atentar aos seguintes sinais de que deslizamentos podem acontecer:⠀⠀

- Trinca nas paredes

- Água empoçando no quintal

- Portas e janelas emperrando

- Rachaduras no solo

- Água minando da base do barranco

- Inclinação de poste ou árvores

Alerta de chuvas

Mais cedo, o órgão havia alertado os moradores sobre a possibilidade de precipitações entre 20 e 40 mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento de 50 km/h até as 8h deste domingo (6).

Até as 15h55 deste sábado, as regiãos do Barreiro, Oeste, Noroeste, Centro-Sul e Pampulha havia registrado precipitações.

