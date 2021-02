A Defesa Civil divulgou, na manhã desta sexta-feira (12), um alerta sobre a possibilidade de pancadas de chuva em Belo Horizonte de 30 a 50 mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h de sábado (13).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a previsão do tempo de hoje para a capital mineira indica céu com muitas nuvens e possibilidade de precipitação ao longo de todo o dia. A mínima é de 17ºC e a máxima de 27ºC. A umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 95%.

8h49 - Possibilidade de pancadas de chuva (30 a 50 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de sábado (13).@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/kaulhoJuGR — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) February 12, 2021

Veja as recomendações durante a chuva:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva⠀

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos⠀

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores⠀

- Atenção especial para áreas de encostas e morros⠀

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199)⠀

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil⠀

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos

Alerta de risco geológico

Na última terça-feira (9), a Defesa Civil alertou sobre o alto risco geológico até este sábado em virtude das chuvas. Os moradores de BH devem ficar atentos ao grau de saturação do solo e nos sinais construtivos.

Os principais sinais de que deslizamentos podem acontecer são trincas nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco e inclinação de poste ou árvores.

⠀⠀

Veja as recomendações:⠀⠀⠀

- Coloque calha no telhado da sua casa

- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água

- Não jogue lixo ou entulho na encosta

- Não despeje esgoto nos barrancos

- Não faça queimadas⠀

Leia mais:

Tempo chuvoso permanece durante o fim de semana em BH; confira a previsão