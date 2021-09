A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um novo alerta para riscos da baixa umidade relativa do ar, prevista para a casa dos 30% ao longo desta terça-feira (21). Segundo o órgão, o alerta segue até às 18h.

Recomendações da Defesa Civil:

- Hidrate-se durante o dia;

- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

- Evite frituras;

- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

- Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Previsão do tempo

De acordo com o meteorologista do Inmet, Claudemir Azevedo, a baixa umidade é normal nessa época do ano, como parte da transição do inverno para a primavera. "A tendência é tempo realmente mais seco, para que depois as nuvens comecem a aparecer, junto com o aumento da umidade. É normal que esse cenário seja visto em dias que antecedem a chuva", ele explica.

A chegada da primavera, que começa nesta quarta-feira (22), deve melhorar o tempo seco. A previsão do Inmet é que a umidade fique em 30%. A partir de amanhã, a temperatura mínima não passa dos 17ºC, e o céu começa a ficar encoberto pelas nuvens até o fim da semana. No sábado (25) e no domingo (26), há previsão de chuva em BH.

Leia mais:

BH aplica segunda dose da vacina contra Covid em moradores de 51 anos nesta terça

Taxa de transmissão da Covid em BH tem leve queda, mas segue em nível de alerta