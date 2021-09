Com a proximidade do período chuvoso no próximo mês, a Defesa Civil realiza no próximo sábado (4) um treinamento preventivo na avenida Tereza Cristina, em Belo Horizonte.

A via liga a capital mineira à Contagem, passando pelas regiões Oeste e Barreiro. Ela é cortada pelo rio Arrudas, que recebe as águas do córrego Ferrugem, que provoca enchentes assim que começa a chover forte.

A ação, que terá início às 9h, tem como objetivo preparar as equipes e voluntários para situações que envolvam risco de inundação durante as tempestades.

De acordo com informações da PBH, um dos exercícios simulados será o fechamento da via com a colocação de barreiras para evitar o tráfego de veículos. Além disso, serão ensaiadas também ações de emissão de comunicações e alertas, ocupação de pontos de bloqueio, desbloqueio e desmobilização de equipes em um ambiente controlado.

Além da Defesa Civil de Belo Horizonte, participarão do treinamento a BHTrans, o Centro de Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), a Guarda Municipal, a Defesa Civil e Guarda Municipal de Contagem, a Transcon, a Polícia Militar Rodoviária, a concessionária Via 040 e moradores voluntários do Núcleo de Alerta de Chuva.

