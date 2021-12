Uma explosão dentro do departamento de química da UFMG mobilizou unidades do Corpo de Bombeiros no começo da tarde desta quinta-feira (9). As primeiras informações dos militares apontam que ninguém se feriu, apesar da grande quantidade de fumaça no local.

Os militares chegaram ao campus da universidade por volta das 12h30. As chamas teriam sido rapidamente apagadas, e a equipe se manteve no local para o trabalho de rescaldo. A dinâmica exata do acidente ainda é desconhecida, mas alunos do departamento estariam realizando experimentos quando a explosão aconteceu.

A princípio, segundo os bombeiros, não foram identificados danos à estrutura do prédio. A equipe também trabalha com uma máquina detectora de gases, que pode identificar o produto responsável pela explosão.

A reportagem do Hoje em Dia entrou em contato com a UFMG, e aguarda posicionamento sobre a explosão e possíveis desdobramentos.

