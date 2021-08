O deslizamento de um aterro em uma mineradora de Sarzedo, na Grande BH, registrado nesta segunda-feira (9), ocorreu a cerca de dois quilômetros da barragem de minérios. Ninguém se feriu. De acordo com a Defesa Civil municipal, o local é vistoriado frequentemente e não há risco de rompimento.

"O deslizamento ocorreu próximo ao processo de filtragem, pois não estão operando na barragem. Ocorreu bem longe da estrutura da barragem, um pouco mais de dois quilômetros", explicou a agente municipal de Proteção e Defesa Civil, Rosa Souza Cardoso.

Conforme a representante do órgão, um caminhão, uma retroescavadeira e uma caminhonete foram parcialmente soterrados após o escorregamento de terra. Não havia ninguém nos veículos no momento.

Em nota, a Itaminas, mineradora responsável pelas obras no local, declarou que o incidente não deixou vítimas e não causou danos ao meio-ambiente. Apesar disso, a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros seguem na região nesta tarde para vistoriar a empresa.

A reportagem tenta contato com a Itaminas para obter mais informações sobre a paralisação dos trabalhos na mineradora, mas ainda sem sucesso.

Área de deslizamento fica a cerca de 2km da barragem

O deslizamento

De acordo com a Defesa Civil de Sarzedo, o deslizamento de aterro ocorreu por volta das 11h30 desta segunda (9), em uma obra de filtragem de minério nas dependências da mineradora Itaminas, no município, distante cerca de 40 km de Belo Horizonte.

A mineradora divulgou uma nota a respeito do caso. Leia na íntegra:

A Itaminas comunica que as informações circuladas em redes sociais sobre um possível rompimento de barragem não são verdadeiras. O evento trata-se de um escorregamento de aterro de obra civil, não havendo vítima ou dano ambiental, nem tampouco qualquer relação com as barragens, que mantêm os níveis de segurança dentro dos padrões exigidos. Todas as medidas corretivas estão sendo tomadas.

