Um deslizamento de terra causado pela chuva interdita a BR-356, na altura da curva do Ponteio Lar Shopping, pouco antes da avenida Nossa Senhora do Carmo, na região Centro-Sul de BH, no sentido Savassi, na noite desta terça-feira (28).

Atualização

AV NSA SRA DO CARMO (BR-356):

23h13

Sent bairro/centro: fechada na alt. da Curva do Ponteio em função de queda de barreira e árvore.

Sent centro/ bairro: uma faixa liberada. https://t.co/zZtBc3ayJ5 — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 29, 2020

Na mesma rodovia, houve registro de alagamento no centro de compras Leroy Merlin. Já na altura do bairro Belvedere, também há interdição da faixa da direita.

AV NSA SRA DO CARMO (BR-356):

22h43

Sent bairro/centro: fechada a partir do Trevo do Bh Shopping em função de queda de barreira e árvore na alt. da curva do Ponteio.

Sent centro/ bairro: uma faixa liberada. — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 29, 2020

Mais cedo a rodovia já havia sido interditada em Nova Lima, na Grande BH.