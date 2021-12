Quem precisar usar o metrô de Belo Horizonte neste domingo (26) deverá ficar atento. A categoria está em greve e o serviço opera em escala mínima. As partidas foram suspensas às 10h, e as composições só voltarão a rodar a partir das 16h30. As estações ficarão abertas só até 20h.

Após dois dias de paralisação total, as estações do metrô voltaram a funcionar nesse sábado (25). Os metroviários em greve concordaram em retomar parcialmente as operações com a escala mínima determinada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG).

Diante da decisão, tomada durante assembleia, nesses dias, o metrô funcionará das 5h30 às 10h e das 16h30 às 20h. Fora deste horário, as 19 estações ficarão fechadas.

Conforme informou o diretor Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro-MG), Pedro Vieira, o funcionamento em escala mínima seguirá até a próxima terça (27), quando nova assembleia será realizada.

Em greve desde quinta-feira (23), a categoria protesta contra uma resolução do Conselho de Parcerias de Investimentos, do Governo Federal, que com a privatização, impossibilita que os empregados de BH solicitem transferência para outras unidades da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). A decisão dos metroviários em suspender os trabalhos foi tomada no último domingo (19).

