O Dia da Consciência Negra, comemorado nesta quarta-feira (20), em homenagem a Zumbi, último dos líderes do Quilombo dos Palmares, foi celebrado com uma programação especial pelos alunos do Curso de Publicidade e Propaganda das Faculdades Promove, na unidade do Prado, região Oeste de Belo Horizonte.

No evento Kuns, Vertentes de Uma Raça, os estudantes produziram um desfile de moda africana, workshop de turbantes, além de apresentações de dança urbana e de Hip Hop para divulgar e valorizar a cultura africana.

Confira: