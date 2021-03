O governo de Minas continua, nesta segunda-feira (1º), a distribuição do 5° lote de vacinas contra a Covid-19 para as Unidades Regionais de Saúde do Estado. O envio das 357.400 doses do imunizante foi iniciado na última sexta-feira (26).

Hoje, a remessa sairá da Rede de Frio, no bairro Gameleira, região Oeste de Belo Horizonte, rumo ao Aeroporto da Pampulha. De lá, a partir das 10h30, as doses serão enviadas às 25 regionais de saúde restantes.

As 220 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford e as 137,4 mil do imunizante chinês CoronaVac – que chegaram ao Estado na última quarta-feira 24) – serão destinadas para imunização dos idosos acima de 80 anos. O quantitativo que cada município irá receber ainda não foi divulgado pela secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Segundo as diretrizes do Ministério da Saúde (MS), e em alinhamento com o Conselho Estadual de Secretaria de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG), nesta etapa, a recomendação aos municípios é vacinar todos os idosos entre 85 e 89 anos, que corresponde a 154.721 pessoas. Além disso, devem ser imunizados 24% dos mineiros que têm entre 80 e 84 anos, atendendo 64.195 pessoas. Também serão vacinados mais 8% dos trabalhadores de saúde, totalizando 81% desse público.

Nesta fase, a SES-MG irá manter, como reserva técnica, 10,6 mil unidades (10 mil de AstraZeneca e 600 de CoronaVac), para utilizar nos municípios com piora no quadro epidemiológico, com objetivo de diminuir a pressão sob a assistência hospitalar.

Imunizados

Até a manhã desta segunda, 587.736 mineiros já receberam a primeira dose do imunizante contra a doença. Deste grupo, 251.590 receberam a segunda aplicação. Os dados são do Vacinômetro, painel da SES-MG que monitora a campanha em Minas.

Do público-alvo da campanha de vacinação, receberam a imunização 466.800 profissionais da linha de frente no combate à Covid, 22.232 idosos que estão em asilos, 3.010 deficientes que vivem residências inclusivas e 6.549 índios de aldeias mineiras.

Com relação à segunda dose, 223.032 foram aplicadas em trabalhadores da saúde, 18.793 em idosos, 1.960 em deficientes e 4.848 em indígenas. De acordo com a SES, para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde disponibilizou 1.528.580 imunizantes, sendo 1.156.516 já distribuídos aos municípios

O levantamento desta sexta também informou que, até o momento, 61.351 idosos com 90 anos ou mais já receberam a primeira dose do imunizante. Deste grupo, e 2.116 receberam a segunda.

Remessas recebidas

1ª remessa: 577.480 doses da CoronaVac em 18/1

2ª remessa: 190.500 doses de AstraZeneca em 24/1

3ª remessa: 87.600 doses da CoronaVac em 25/1

4ª remessa: 315.600 doses da CoronaVac em 7/2

5ª remessa: 220.000 doses de AstraZeneca e 137.400 doses de CoronaVac

