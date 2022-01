Após cerca de duas semanas completamente interditada, a BR-381 em Nova Era, na região Central de Minas, vai ganhar um desvio para restabelecer o trágefo. Fortes chuvas que aintigiram o Estado no começo do mês fizeram com que o asfalto cedesse, obrigando motoristas a tomar desvios que aumentam a viagem em mais de 100km.

A rodovia, via de ligação entre Minas e o Espírito Santo, estava totalmente interditada desde 21 de janeiro. Um desvio começou a ser feito desde então. Porém, as intervenções foram suspensas quando uma nova movimentação de terra foi registrada.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT), responsável pela rodovia, houve uma estabilização no solo, permitindo a retomada dos trabalhos. Conforme o diretor-geral da instituição, general Santos Filho, os trabalhos de construção do desvio devem durar cerca de 15 dias. Após essa primeira etapa, a equipe vai passar para as obras na pista principal, que ainda não tem previsão de liberação.

O DNIT iniciou, nesta quarta-feira (26), os serviços emergenciais de construção do desvio pavimentado no km 321 da BR-381/MG, no município de Nova Era. As equipes concentram os esforços na obra para restabelecer o tráfego no segmento por meio do desvio. pic.twitter.com/DznOvRRh1e — DNIT (@DNIToficial) January 26, 2022

Na manhã desta quinta-feira (27), Minas tem 101 pontos de interdição nas rodovias. São 15 trechos de fechamento total - um a menos que ontem, além de 86 pontos de interdição parcial, mantendo o levantamento anterior, feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em todos os casos de interdição, a orientação do Dnit é que motoristas procurem rotas alternativas para passar pelas regiões afetadas, sempre se atentando se o novo caminho é compatível com as dimensões do veículo.

