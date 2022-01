Praticamente oito a cada dez mineiros com Covid-19, internados nas UTIs ou enfermarias, não tomaram nenhuma dose da vacina. A maioria tem de 51 a 60 anos, faixa etária convocada para a imunização ainda em 2021 e que, atualmente, já poderia estar recebendo a terceira dose.

O levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES) foi feito em 19 de janeiro, mas os dados repassados nesta quarta-feira (26) ao Hoje em Dia. Na ponta do lápis, 78% dos pacientes estão sem proteção contra o vírus. São 324 pessoas hospitalizadas em leitos de terapia intensiva.

Outros 1.426 doentes estão em vagas de enfermaria. Além disso, são 31 crianças menores de 11 anos internadas, sendo sete nas UTIs.

UTI Covid

Ao todo, o Estado tem 437 pessoas internadas com Covid em UTIs, entre não vacinadas, imunizadas com apenas uma dose e dose única ou com as duas aplicações. Nas enfermarias, são 1.799 pacientes. Não há informações de doentes que receberam o reforço (3ª dose).

Vacinação

Segundo o Vacinômetro, painel de monitoramento da SES, 16,7 milhões de mineiros foram imunizados contra o coronavírus. Desses, 15,2 milhões receberam a segunda dose. Outros 501 mil tomaram a dose única. O reforço foi aplicado em 4,4 milhões de moradores.

