Seis pessoas morreram e 34 ficaram feridas em dois acidente na BR-381, no Sul de Minas, na noite desse domingo (27). O primeiro acidente foi com uma carreta que transportava coco. O veículo tombou na pista, deixando toda carga espalhada na via. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. A carga atingiu os dois lados da via, tanto o sentido Belo Horizonte quanto o sentido São Paulo.

O segundo acidente aconteceu em decorrência do primeiro, de acordo com a Concessionária Arteris, responsável pelo trecho. Houve um engavetamento, envolvendo um ônibus, uma carreta e um automóvel. Cinco pessoas morreram no local e outras 34 ficaram feridas, sendo duas em estado grave. Uma delas porém chegou a ser levada para o Hospital Proto-Socorro da cidade, mas não resistiu e morreu.

Na manhã desta segunda-feira (28), a pista foi totalmente liberada. Mas por volta das 6h, ainda havia congestionamento de 10km, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Outro acidente

Nesse domingo (27), um outro acidente deixou dois mortos e 55 feridos, na BR-040, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o coletivo havia saído de Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete, quando, por volta das 6h30 da manhã, o motorista atravessou a pista e bateu contra outro ônibus e um barranco.

A colisão aconteceu na altura do Km 99 e, com o impacto, o motorista de um dos veículos morreu na hora. Uma mulher de 26 anos, que chegou a ser socorrida, também não resistiu aos ferimentos. Outras 55 pessoas foram resgatadas e encaminhadas para os hospitais Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (32) e Adão Pereira Nunes (23), ambos na cidade fluminense.