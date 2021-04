O Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, celebrou, na manhã desta quinta-feira (1º), a Missa da Unidade, como parte das celebrações da Semana Santa. Pela primeira vez, a solenidade foi realizada na Catedral Cristo Rei, nova catedral oficial da capital mineira.

Em razão da pandemia da Covid-19, a missa foi realizada sem a presença de fiéis, sendo transmitida apenas pela televisão, rádio e internet, pelas redes sociais da Arquidiocese da capital mineira.

Antes da celebração, Dom Walmor lembrou da atual situação vivida no Brasil, com agravamento da doença e aumento no número de casos e mortes ocasionados pelo coronavírus. “Para nós é muito importante celebrar a missa pela primeira vez na Catedral Cristo Rei, para nos fortalecer, porque mais do que nunca precisamos de muita força de Deus, para darmos conta de viver com tranquilidade, alegria e respeito, promovendo e defendendo a vida sempre”, disse.

Na quinta-feira Santa, os católicos rememoram a instituição do Sacramento da Eucaristia, na última ceia vivida por Jesus com seus discípulos, e celebram a unidade do Povo de Deus ao redor deste Sacramento. Durante a Missa, o Arcebispo presidiu a bênção dos Santos Óleos, utilizados pelas paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte na celebração dos sacramentos: Batismo, Crisma e Unção dos Enfermos. Os Santos Óleos serão posteriormente partilhados com as paróquias.

Hoje foi iniciado o tríduo Pascal, os três dias principais que relembram a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Às 17h30 será realizada a tradicional cerimônia do Lava Pés. Na Sexta-Feira da Paixão e no Sábado Santo as cerimônias acontecem na Basílica de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na Grande BH. A Missa de Páscoa, no domingo (4), também será realizada na Catedral Cristo Rei, celebrada por Dom Walmor.

As cinco regiões episcopais que compõem a Arquidiocese de Belo Horizonte preparam programação especial, com transmissão on-line. Todas as paróquias da região metropolitana estão orientadas a fazerem celebrações sem a presença de público.

Leia mais:

Dom Walmor celebra Missa da Unidade na Catedral Cristo Rei; assista ao vivo

Domingo de Ramos é celebrado de forma remota pelo segundo ano em BH

Sem público, celebrações da Semana Santa começam neste domingo