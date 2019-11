O segundo e último domingo (10) de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano, em Belo Horizonte, será de muito calor e tempo seco. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a expectativa é de temperatura máxima em 36°C. Este sábado (9) também será quente, chegando a 33°C, segundo a Defesa Civil municipal.

No domingo, data em que milhares de alunos voltarão às salas de aula para a realização do Enem, o sol nascerá às 5h10 e irá se pôr às 18h09 em dia de ventos fracos. Ou seja, Sol fritando desde cedo! Para piorar, o tempo estará seco, com umidade relativa do ar em 20%. O recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é que os níveis estejam acima dos 60%.

Este sábado não fica diferente: conforme a Defesa Civil, a temperatura chegou a 18°C na madrugada e deve alcançar 33°C, com céu parcialmente nublado. Para aliviar, há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas à tarde. Neste sábado, a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40%.

Como se proteger

De acordo com o órgão, para minimizar os efeitos do tempo seco é importante dormir em ambientes bem arejados e umedecidos, com toalhas molhadas ou umidificador de ar. Outra recomendação é evitar banhos quentes, que ressecam a pele, e o uso de ar-condicionado, porque ele retira umidade do ambiente.

Além disso, deve-se fazer uso constante de hidratantes, de manteiga de cacau para aliviar o ressecamento dos lábios, e lavar os olhos e narinas com soro fisiológico. Durante a prova, a dica é beber muita água.

Para quem for fazer alguma atividade física neste sábado, véspera da prova, a Defesa Civil aconselha também evitar praticá-las ar livre (com exposição ao Sol) das 10h às 17h, além de não praticar exercícios físicos entre 11h e 15h.

Deve-se, ainda, fugir de ambientes muito movimentados, que concentram maior quantidade de poluentes. Também é recomendada a ingestão de muito líquido, principalmente água, água de coco e sucos naturais durante o dia.

Chuvas em novembro

A Defesa Civil divulgou o acumulado de precipitação até essa sexta-feira (8), na capital. Abaixo, veja - em milímetros (mm) - a quantidade de água que caiu em cada região:

Barreiro - 27,8 (12%)

Centro Sul - 48,4 (20%)

Leste - 56,4 (24%)

Nordeste - 37,4 (16%)

Noroeste - 27,4 (11%)

Norte - 39,4 (16%)

Oeste - 73 (30%)

Pampulha - 46,4 (19%)

Venda Nova - 52,8 (22%)

