A empresária e cozinheira dona Lucinha, conhecida por ter fundado a rede de restaurantes de comida mineira em Belo Horizonte, morreu na manhã desta terça-feira (9), aos 88 anos, na capital. Nesta terça, as unidades ficarão fechadas em luto pela empresária.

De acordo com um dos funcionários da rede, que tem dois estabelecimentos no bairro Funcionários, na região Centro-Sul de BH, e um em Moema, em São Paulo capital, Lucinha não estava internada ou apresentava problemas de saúde. Mas ele não soube informar a causa da morte.

Dona Lucinha nasceu no Serro, na região Central do Estado. Mãe de 11 filhos e avó de mais de 20 netos, Lucinha atuou na cidade como salgadeira, doceira, feirante, quitandeira, além de diretora escolar, vereadora, catequista e professora.

Em entrevistas, Lucinha afirmava que se considerava uma cozinheira que se dedica a fazer, compreender e preservar a cozinha de origem, gerada nos primeiros anos dos setecentos nas Minas do Ouro e do Diamante.

A cozinheira conversou em 2015 com o Hoje em Dia e contou que gosta de cozinhar desde menina, com 18 anos. "Em casa, com a mamãe, fazíamos guisadinho, mas o mais importante é que quando nós começávamos a fazer essas coisas, as visitas que chegavam iam logo falando: ‘Nossa Senhora, isso é bom demais, tem que passar para outras pessoas’. Lá no Serro, quando fui designada para ser diretora escolar, fiz uma pesquisa também sobre o que os alunos escondiam no mato. É que na hora do recreio eles corriam pra lá. Acabei descobrindo que era a própria merenda deles. Guardavam para comer na volta porque a distância era muito grande até em casa", lembra. Leia a entrevista completa aqui.

Lucinha é respeitada internacionalmente como a maior representante da elogiada cozinha mineira. A rede tem dois restaurantes na capital mineira e um em São Paulo.

Comoção

Nas redes sociais, a notícia da morte de Dona Lucinha já comove conhecidos e amantes da culinária mineira. "Hoje a gastronomia brasileira está triste. De luto. Nossa amada mineira Dona Lucinha virou estrela. Que legado de luz, generosidade, afeto, criatividade, força serrana e puro acolhimento ao receber", diz uma das publicações.

Confira esta e outras homenagens: