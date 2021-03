As macrorregiões de saúde Leste do Sul e Noroeste estão, nesta quinta-feira (11), com mais de 100% de ocupação dos leitos de terapia intensiva, destinados a pacientes Covid-19. No Estado, 80% das vagas de UTI exclusivas para a doença estão em uso.

As informações constam o painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Ao todo, a rede pública do Estado tem 2.438 leitos de UTI e 1.970 pessoas estão internadas com suspeita ou com confirmação do coronavírus.

A Leste do Sul, onde estão cidades como Manhuaçu, Ponte Nova e Viçosa, registra 104,69% de ocupação. Na macrorregião Noroeste, que tem municípios como Patos de Minas, São Gotardo, João Pinheiro e Unaí, a taxa é de 102,94%.

Clique para ampliar

Já a Triângulo do Norte (Ituiutaba, Uberlândia e Araguari, entre outros) tem 98,37% de ocupação das unidades de terapia intensiva. Por fim, a macrorregião Central, com cidades como Belo Horizonte, Contagem, Betim e Nova Lima, registra 87,3% das vagas de UTI ocupadas.

Nesta quinta-feira, Minas voltou a bater recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas, com 263 óbitos em apenas um dia. Até então, a data com maior número era 10 de fevereiro, quando 243 pessoas perderam a vida por complicações da doença. Segundo o levantamento, o Estado já registrou 20.087 mortes.

Leia mais:

Pandemia leva PF a adiar concurso para preencher 1,5 mil vagas

Conab prevê safra de 272,3 milhões de toneladas de grãos em 2020/21

Profissões do futuro: como se preparar para o mercado no pós-pandemia; especialista explica