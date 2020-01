Policiais civis estiveram na casa do cantor Eduardo Costa, na Pampulha, em BH, na manhã desta quarta-feira (8), para entregar uma intimação. De acordo com a corporação, o artista é investigado por um suposto caso de ameaça. Outras pessoas envolvidas também serão intimadas.

A polícia não informa detalhes sobre o caso. Segundo fontes ligadas à investigação, o sertanejo teria feito ameaças ao também cantor Clayton, da dupla Clayton & Romário. Eduardo Costa não estaria aceitando o relacionamento do artista com a ex-namorada.

Por meio de nota, a assessoria informou que Eduardo Costa está à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos sobre os últimos acontecimentos que só chegaram ao seu conhecimento nesta terça-feira (7), por meio da mídia. "Uma data já foi marcada e o cantor se apresentará para prestar o depoimento. Por orientação dos advogados, a data e o local não serão divulgados”, diz a nota enviada.

Essa não é a primeira vez em que Eduardo Costa se envolve em problemas com outros artistas ou é investigado. No fim de 2018, a apresentadora Fernanda Lima moveu uma ação contra o cantor após ele ter feito uma postagem com um texto ofensivo sobre ela.

Naquele mesmo ano, o sertanejo foi investigado por manter pássaros da fauna silvestre em cativeiro e estelionato em uma transação imobiliária. O artista teria negociado com um casal, em 2015, a troca de um imóvel de sua propriedade, em Escarpas do Lago, em Capitólio, no valor aproximado de R$ 6 milhões, por outro na região da Pampulha, em BH, de R$ 9 milhões. Mas não teria tratado dos embargos ambientais com os compradores.

A reportagem ainda não conseguiu contato com o cantor Clayton.