Daqui a três dias acontece o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No domingo (17), os candidatos terão pela frente a prova de redação. E para ajudar na preparação nesta reta final, as Faculdades Promove e Kennedy, em parceria com o Centro Universitário UniSant’Anna, promovem um aulão gratuito.

Participam da transmissão as professoras Cidinha Reis, mestre em Língua Portuguesa e Filologia pela Universidade de São Paulo (USP), e Helena Negro, doutora em Língua Portuguesa e Filologia, também pela USP.

Confira a transmissão:

