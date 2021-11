O transporte público foi o grande vilão no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para alguns candidatos neste domingo (28). Teve gente que perdeu o ônibus e acabou chegando atrasado no local de prova, sendo impedido de prestar as provas.

Estudante de Engenharia Mecânica, Lucas Augusto, de 20 anos, morador do bairro Guarani, região Norte da cidade, saiu de casa por volta de 11h45. Ao chegar no ponto, fez o sinal para o motorista, que não parou. Ele precisou correr para pagar o Metrô na Estação São Gabriel, mas não chegou em tempo – os portões da PUC Minas, no Coração Eucarístico, foram fechados pontualmente às 13h.

Lucas Augusto perdeu o ônibus e chegou depois que o portão fechou

Apesar de ter perdido a oportunidade de mudar de curso, já que pensa em iniciar a faculdade de Música, não ficou chateado. "Não estou triste. Sei que tudo tem um porque", diz. Sem chance de prestar as provas, ele voltará para casa e fará algumas atividades para arejar a cabeça e esquecer o ocorrido.

Situação semelhante aconteceu com Victor Hugo de Souza Barros, de 21 anos, morador do São Cristóvão, região Noroeste de BH. Ele afirma que esperou o coletivo por uma hora, o que atrapalhou seu deslocamento. O jovem até tentou uma corrida por aplicativo, mas o preço estava muito alto. A solução foi mesmo o transporte público. Porém, também acabou se atrasando.

Victor Hugo também não conseguiu entrar em tempo para fazer o Enem

Segundo a BHTrans, para o atender aos inscritos no Enem 2021, há intervenções no trânsito e no transporte coletivo. Agentes fazem o monitoramento das áreas de embarque e desembarque no entorno dos locais de aplicação das provas.

A reportagem do Hoje em Dia pediu um posicionamento à autarquia sobre as reclamações dos candidatos e aguarda retorno.