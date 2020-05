Lá vem o machimbombo, alguém te avisa em Moçambique. Em Angola, te pedem calma, já que o autocarro está a passar. Machimbombo e autocarro, acreditem (!), são o mesmo veículo. No Brasil, conhecido como ônibus. Na gíria muito comum das ruas, o busão. A par de todas as diferenças de vocabulário ou organização textual, falantes da língua portuguesa somam mais de 260 milhões de pessoas em nove países que têmo idioma como oficial. Trata-se do quinto mais usado no mundo, o terceiro no Ocidente e o primeiro lugar no Hemisfério Sul.

Em 2009, países da comunidade lusófona decidiram que 5 de maio deveria marcar o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Em novembro do ano passado, a Unesco ratificou a data como Dia Mundial da Língua Portuguesa, para celebrar a pluralidade como valor identitário de tanta gente. A decisão ocorreu em Paris, durante a assembleia-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. E as diferenças, longe de afastar, também podem unir. Nos acordos, no comércio, no turismo, na literatura, na cultura. Em Cabo Verde, chamam-se de brodas. Em Angola, cambas. Em bom brasileiro, amigos.

Aliás, quando a TV Brasil exibiu a novela Jikulumessu, o telespectador também entendeu mais sobre a língua falada em Angola. Confira expressões Uma novidade na relação dos países lusófonos com o idioma escrito foi o acordo ortográfico que entrou em vigor no ano de 2016, mas que estava em uso desde 2009. Entre as mudanças, houve o fim do sinal do trema e novas regras para o uso do hífen e de acentos diferenciais.

O acordo havia sido celebrado no ano de 1990. Uma estimativa feita em 2013 é que, até o fim do século 21, os países de língua portuguesa (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste) deverão somar 350 milhões de cidadãos pelos Estados-Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) para padronizar as regras ortográficas. Confira reportagem na Radioagência Nacional

No ano passado, a TV Brasil celebrou a data com uma homenagem aos imigrantes que trouxeram características particulares para o idioma. O vídeo trata da variedade e pluralidade da língua no país..

Com uma literatura transformadora, obras em língua portuguesa estão entre as principais do mundo. No ano de 2011, a TV Brasil explicou como a leitura pode ser transformadora no destino dos brasileiros.

Atravessando o oceano Atlântico, na África que fala português, as dificuldades dos países com a liberdade tardia e as manifestações culturais foram trazidas no ano de 2015 no programa Caminhos da Reportagem.

