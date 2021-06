A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Associação das Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM) promovem, de 30 de junho a 1° de agosto, a segunda edição da Escola de inverno sobre Direitos Humanos. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o fim deste mês.

De acordo com os organizadores, o evento busca debater aspectos políticos, históricos, sociais, educacionais, jurídicos e subjetivos dos direitos humanos.

A carga horária da escola de inverno é de 30 horas/aula e haverá certificado para os alunos que cumprirem até 75% das atividades

A formação é aberta ao público, especialmente para estudantes de ensinos superiores, pós-graduação, professores, servidores técnico-administrativos de universidades e gestores de políticas públicas. Os interessados poderão fazer a inscrição até o início das atividades por meio do formulário eletrônico disponível em português e em espanhol.

As aulas serão transmitidas pelo canal do Youtube Extensão UFMG às quartas-feiras, de 17h às 19h. As atividades serão ministradas por docentes de doze faculdades vinculadas. As universidades do Chile, Mayor de San Andrés (Bolívia) e Nacional do Litoral (Argentina) são algumas participantes do projeto.

Os alunos terão aulas de Educação para Direitos Humanos na América Latina, Imigração, Refúgio e Direitos Humanos, Educação para Igualdade de Gênero, Direitos Humanos e População LGNTQI+, Violência Institucional, Educação para Igualdade Racial, Direitos da Terra, Saúde e Direitos Humanos e Construção Coletiva em Rede.

