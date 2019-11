As Unidades Municipais de Educação Infantil (Umei) de Belo Horizonte vão voltar a ter o horário de atendimento nos turnos da manhã e da tarde de 4h30. Nesta quinta-feira (14), a Prefeitura de Belo Horizonte confirmou que a mudança, anunciada pela secretária de Educação durante plenária do Conselho Municipal na quarta (13), vai mesmo acontecer, mas as datas ainda não foram definidas.

A ampliação do horário em meia hora por turno atende a uma reivindicação da comunidade escolar desde 2017. No final daquele ano, a prefeitura havia determinado que, de 2018 em diante, haveria uma diminuição do horário de atendimento das unidades, a fim de atender mais crianças. O turno integral passou a ter uma hora a menos. Já no parcial, a redução foi de 30 minutos.

Apesar do aumento de meia hora nos horários dos turnos, que voltarão a ser de 7h às 11h30 e de 13h às 17h30, a Secretaria Municipal de Educação não especificou detalhes de como a medida será feita, ou se será necessária a contratação de novos servidores. No horário integral — de 7h30 às 17h — não estão previstas mudanças.

Vagas

Na última sexta-feira (9), a prefeitura divulgou a relação de crianças que foram contempladas com vagas nas Umeis em 2019. O resultado pode ser conferido no site da PBH. Nele, o responsável pela inscrição deve escolher a faixa etária da criança e preencher alguns dados como CPF e a data de nascimento da criança ou o número do cadastro.

Segundo a prefeitura, todas as crianças entre 4 e 5 anos cadastradas na pré-escola têm vaga garantida. Somente para aquelas com faixa etária entre 0 e 3 anos, cadastradas para vagas em creches, é que a vaga depende de disponibilidade na Rede Municipal.

