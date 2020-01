Em apenas 12 horas, entre a noite de quinta (16) e a manhã desta sexta-feira (17), duas regionais de Belo Horizonte registraram um volume de chuva que corresponde a um terço de todo o esperado para o mês. Na região Oeste choveu 112 mm, enquanto no Barreiro o registro foi de 110 mm. A média histórica para janeiro é de 329,1 mm, de acordo com a Defesa Civil.

Com um volume de chuva tão grande, a avenida Tereza Cristina inundou novamente e ficou bloqueada durante a madrugada. Na mesma via, já havia sido registrada uma inundação no dia anterior, que acabou estragando o pavimento e provocando prejuízo aos moradores e comerciantes com imóveis na avenida.

No Barreiro, um mmuro chegou a cair sobre um veículo estacionado na rua Olaria. Nnguém se feriu, mas o carro ficou bastante destruído.

Este foi o terceiro temporal em Belo Horizonte nesta semana. A Defesa Civil emitiu um alerta de risco geológico para toda a cidade, pois o grande volume de chuvas pode ocasionar deslizamentos de terra.

Confira o acumulado de chuvas entre 19h de quinta e 7h de sexta-feira, nas nove regionais de Belo Horizonte:

Barreiro: 110,8 mm

Centro Sul: 65,2 mm

Leste: 64,0 mm

Nordeste: 65,0 mm

Noroeste: 48,0 mm

Norte: 46,8 mm

Oeste: 112,2 mm

Pampulha: 38,2 mm

Venda Nova: 62,7 mm

Nos primeiros 17 dias de janeiro de 2020, o volume de chuvas esperado para todo o mês já foi superado em sete das nove regionais da capital. Confira o acumulado de todo mês até as 5h30 desta sexta-feira, de acordo com a Defesa Civil:

Barreiro - 323,4 mm (98%)

Centro Sul - 434,4 mm (132%)

Leste - 340,2 mm (103%)

Nordeste - 341,0 mm (104%)

Noroeste - 442,0 mm (134%)

Norte - 261,6 mm (79%)

Oeste - 440,8 mm ( 134%)

Pampulha - 378,4 mm (115%)

Venda Nova - 328,2 mm (100%)

