Mesmo com a autorização para que novos estabelecimentos reabram as portas a partir da próxima segunda-feira (8), muitos comércios e empreendimentos ainda vão ter que continuar fechados.



Segundo o secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado, há um estudo rigoroso para determinar a reabertura dos estabelecimentos. "Não podemos liberar 100% das atividades simultaneamente. O número de pessoas envolvidas em cada atividade é criteriosamente avaliado para que a gente não solte todas as pessoas circulando ao mesmo tempo", explicou.



Bares e restaurantes permanecem liberados a vender apenas por delivery ou take away (retirada de alimentos já prontos na porta dos estabelecimentos). Academias, boates, teatros, lojas de roupas e escolas seguem sem previsão de reabertura.



"Alguém já comprou alguma roupa sem experimentar? Não. Se você fica mais tempo dentro de um equipamento qualquer, a chance de você se expor é maior. Por isso as lojas estão fechadas. Se eu pudesse, abria tudo, mas isso não é possível neste momento", destacou Jackson Machado, quando perguntado sobre as lojas de roupas fechadas.



Shoppings centers também não entraram na segunda etapa de flexibilização em BH e vão ter que esperar por, pelo menos, mais uma semana para serem reabertos, até que haja uma nova avaliação da situação da cidade.



A Prefeitura de BH vai conversar com os setores para avaliar a possibilidade de reabertura. "Estou doido pra abrir restaurante, bar, escola. Agora que terminamos esta fase de abertura, a gente vai começar a ouvir as escolas, shoppings, clubes, sentar com esses setores, ver os protocolos possíveis de abertura. Mas, liberar com segurança, com tranquilidade, para não haver impacto nem na ocupação de leitos, nem no número de óbitos da cidade”, ressaltou Jackson Machado.



Veja os estabelecimentos que devem continuar fechados em BH:

- Bares e restaurantes (apenas delivery);

- Lojas de roupas;

- Clubes sociais;

- Boates;

- Cinemas;

- Teatro;

- Museus

- Galeria e shoppings (com exceção dos populares);

- Academias;

- Eventos;

- Escolas