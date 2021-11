Um motorista de ônibus abandonou o veículo depois que passageiros começaram a fazer reclamações. O fato ocorreu na última sexta-feira (5) na rua Padre Pedro Pinto, região de Venda Nova de Belo Horizonte. Um vídeo que registrou a situação inusitada viralizou nas redes sociais.

As imagens do momento em que o motorista deixa o ônibus e se dirige a uma unidade móvel da Polícia Militar foi feito pela empresária Fernanda Markley, que esperava para embarcar em outro coletivo do outro lado da rua.

“Eu percebi uma briga e, aí, do nada, o motorista juntou a bolsinha dele e desceu do ônibus. Me parece que os passageiros estavam brigando com ele e me informaram que a causa era porque eles queriam descer pela porta dianteira”, disse Fernanda à reportagem.

De acordo com a empresária, o ônibus ficou parado, alguns passageiros desceram e duas viaturas da PM fizeram a segurança do veículo. O coletivo seria da linha 607 Estação Vilarinho/Esplendor.

Procurada pela reportagem, a BHTrans informou que acionou o Sindicato das Empresas de Trânsito (Setra-BH). Em nota, o sindicato lamentou o incidente e informou que a empresa responsável pela operação da linha já foi acionada para apurar as causas do ocorrido.

De acordo com o Setra-BH, o profissional foi substituído sem prejuízos adicionais para o transporte de passageiros.

Veja o vídeo:

