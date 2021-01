Dois ex-vice-prefeitos da cidade de Perdões, no Sul de Minas, morreram vítimas da Covid-19. Os óbitos de Jorge Luiz dos Reis Oliveira e Agostinho Tadeu Freire foram registrados em menos de 24 horas de diferença.

Jorge Luiz dos Reis Oliveira morreu nessa terça-feira (26). Ele testou positivo para a doença no início do mês de janeiro e estava hospitalizado em uma unidade de saúde de Lavras. O político, de 48 anos, foi vice-prefeito de Hamilton Resende Filho, atual chefe do Executivo de Perdões, entre 2016 e 2020. O corpo dele foi enterrado na manhã desta quarta-feira (27).

Pelas redes sociais, o atual prefeito da cidade externou a tristeza pela morte do político. “Sem palavras para expressar a minha tristeza neste momento de dor. Um amigo, um companheiro, um ser humano que sempre fez o bem. Deus acolha de braços abertos o Jorge Luiz Oliveira. Deus dê forças a família deste grande homem”.

A morte de Agostinho Tadeu Freire foi confirmada nesta quarta. Ele foi vice-prefeito entre os anos de 2001 a 2004. O político também foi vereador e presidente da Câmara no município. Hamilton Resende Filho também comentou o falecimento através de uma publicação no Facebook.

“Acabamos de entregar o corpo do meu amigo Jorge e recebo com pesar a informação do falecimento do também ex-vice-prefeito e ex-presidente da Câmara Agostinho Tadeu. Os nossos sentimentos aos familiares neste momento de dor. Perdões continuará de luto”. A prefeitura da cidade decretou luto oficial por três dias e ponto facultativo nesta quarta-feira.

Leia mais:

Aumento da ansiedade e do estresse na pandemia da Covid-19 fazem crescer casos de bruxismo

Covid-19: Brasil tem 1,2 mil mortes e 61,9 mil infectados em 24 horas

Ocupação de leitos de UTI para Covid-19 chega a 107% na Santa Casa de Passos