Dos 853 municípios mineiros, 523 não registram óbitos por Covid-19 há um mês. A informação foi repassada pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, nesta quinta-feira (14), durante coletiva de imprensa realizada em Belo Horizonte.

O dado, de acordo com o titular da pasta, está diretamente ligado ao avanço da vacinação no Estado. Até a manhã desta quinta, mais de 15 milhões de pessoas receberam a primeira dose em Minas. Do grupo, 8,9 milhões concluíram o esquema vacinal, o que representa 52,14% da população acima de 12 anos. Outros 236 mil mineiros receberam a terceira aplicação.

“Há uma tendência de aumentar esses municípios com o avanço da vacinação e do reforço. Lembrando que mais de 80% dos óbitos no Estado são de idosos, então a terceira dose é fundamental para que a possamos cair esse dado”, disse.

Em Minas, a ocupação de leitos de UTI está abaixo de 25%, o que também seria um indicador de que a vacinação está barrando a disseminação do vírus na visão do secretário. “Há queda na ocupação, ou seja, não há nenhuma pressão sob o sistema de saúde do Estado. O vírus está circulando cada vez menos e a gente quer menos pacientes se internando, porque são menos óbitos”, concluiu.

Leia mais:

Secretário de Saúde detalha atual cenário da pandemia em Minas; veja na íntegra

Aplicação do reforço da AstraZeneca é suspensa por falta de doses em Esmeraldas, na Grande BH

Número de mineiros sem a segunda dose contra Covid só cresce e já chega a 2,2 milhões