O número de morcegos identificados em Belo Horizonte com o vírus da raiva nos primeiros oito meses de 2021 já é maior do que o total do ano passado. Autoridades de saúde da capital estão preocupadas com a circulação da doença e alertam a população sobre os riscos da enfermidade, que pode levar à morte.

Segundo o diretor de Zoonoses de BH, Eduardo Viana, 14 morcegos testaram positivo para o vírus até agosto. Em 2020, foram 11 animais, um crescimento de quase 30%. Para evitar a disseminação da patologia, a administração ampliou a vacinação de cães e gatos. Eles também são identificados com chip e castrados.

“Neste ano, nós tivemos uma intensificação das atividades no intuito de tentar cobrir o máximo dessa população de gatos que estão no Parque Municipal no sentido de atuar preventivamente contra a raiva e também evitar o crescimento sem controle da população”, explicou.

De acordo com o diretor, cerca de 300 gatos já foram castrados e imunizados com a antirrábica, pois esses bichos também podem transmitir o vírus aos humanos. “Essa vigilância é feita em morcegos, mas também em outros mamíferos, tanto domésticos quanto silvestres, que são submetidos ao exame na tentativa de prevenção”, acrescentou.

Vieira aconselha que, após sofrer alguma arranhão ou mordida, é preciso buscar atendimento médico, pois a raiva é uma doença fatal. Ele lembra, porém, que os morcegos que vivem na cidade não atacam pessoas. “As espécies que tiveram diagnóstico de raiva consomem insetos e frutas e são muito importantes para o equilíbrio ambiental”.

Conforme Eduardo, a prefeitura pensa em antecipar a campanha de vacinação, marcada para outubro. No entanto, ele ressalta que aplicações já são feitas em locais onde os morcegos foram encontrados. Cachorros e gatos podem ser levados ao Centro de Controle de Zoonoses, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, para aplicação da proteção.

