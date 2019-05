A Polícia Civil realiza, na manhã desta quarta-feira (22), operação para desarticulação de quadrilha especializada em furto de ouro na região de Paracatu, no Noroeste de Minas. Ao todo, a corporação cumpre 14 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão.

Na mesma cidade, a PC acompanha o caso de um homem que matou a ex-namorada e outras três pessoas.

De acordo com os agentes, 70 policiais civis do 16º Departamento de Polícia Civil em Unaí, na mesma região, estão empenhados no trabalho, que é coordenado pelo Delegado Regional de Polícia Civil em Paracatu, Tiago Veiga Ludwig.

Segundo apurou a investigação, o grupo atua na mineradora local. De forma ilegal, os suspeitos extraíam o ouro in natura do solo, o levavam até beneficiadores e a donos de joalheiras, que comercializavam o metal precioso furtado indevidamente.

